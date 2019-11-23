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    Суспільство

    Президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років

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    Володимир та Олена Зеленські вшанували пам&rsquo;ять загиблих хвилиною мовчання - Президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років
    Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання
    Фото пресслужби глави держави

    Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання

    резидент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві», – йдеться в повідомленні.

    Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

    Як повідомлялося, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам’яті жертв голодоморів.

    День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

    У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

    геноцид українці Володимир Зеленський президент
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