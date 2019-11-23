Українці заплатять за утримання кожного народного депутата 345 тисяч гривень в рік, – дослідження



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Утримання всієї Верховної Ради в 2020 році буде коштувати більше 2 млрд гривень

14 листопада Верховна Рада ухвалила свій кошторис на 2020 рік, який склав 2 млрд 37 млн 360 тисяч 700 гривень. А в перерахунку на утримання одного депутата в середньому виходить 344 960 гривень.

Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

Скільки «коштує» народний обранець?

Так, компенсація проїзду по території України для одного депутата в рік становить 90 тисяч гривень, відповідно це 7 500 гривень на місяць.

Відрядження помічників депутатів у виборчі округи обійдеться у 8 тисяч гривень за 10 місяців, тобто 800 гривень на місяць.

На утримання приміщень у виборчих округах планується 2 тисячі гривень на рік або 167 гривень на місяць, ще 670 гривень на рік – витрати, пов’язані з організацією зустрічей з виборцями.

Також кошторисом передбачено 237 тисяч 900 гривень, однак місячна сума залежить від кількості календарних днів у місяці. Так, у січні, березні, травні, липні, серпні, жовтні, грудні передбачається 20 тисяч 150 гривень на місяць, квітні, червні, вересні, листопаді – 19 тисяч 500 гривень, лютому – 18 тисяч 850 гривень.

За що ще ми платимо з бюджету?

Загалом, якщо говорити про видатки не в перерахунку на одного депутата, то в кошторисі на 2020 рік закладені трохи більші суми, ніж за 2018 та 2019 роки. Варто зазначити, що для минулого року парламент не приймав окремий кошторис, а користувався прийнятим документом для 2018 року.

Для здійснення законотворчої діяльності парламенту у 2020 році передбачено 1 млрд 43 млн 411 тисяч 100 гривень. У цю суму входить оплата праці, закупівля товарів, оплата послуг (окрім комунальних) тощо. Якщо порівнювати з попередніми двома роками, то сума витрат зросла трохи більше, ніж на 30 млн гривень. Так, у кошторисах 2018 та 2019 років на ці видатки було закладено по 1 млрд 12 млн 137 тисяч 500 гривень.

На обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України у 2020 передбачено 883 млн 478 тисяч 900 гривень. Сюди входить: оплата праці Апарату Верховної Ради, закупівля товарів та послуг, утримання автобази, управління адміністративними будинками, функціонування їдальні, утримання інституту законодавства тощо. У кошторисах 2018-2019 років на ці ж витрати було закладено по 815 млн 358 тисяч 900 гривень.

Що стосується висвітлення діяльності Верховної Ради, у 2020 році заплановано 76 млн 451 тисяч 400 гривень. З них на державне підприємство «Парламентський телеканал Рада» – 51 млн 701 тисяч 400 гривень, а на державне підприємство «Голос України» – 24 млн 240 тисяч гривень. Варто зазначити, що в порівнянні з 2018 та 2019 роками, видатки на ці пункти трохи зросли. За попередні два роки кошторисами на це було передбачено по 61 млн 550 тисяч 900 гривень, з яких 47 млн 778 тисяч 400 гривень пішло на державне підприємство «Парламентський телеканал Рада», 13 млн 722 тисяч 500 гривень – на газету «Голос України».