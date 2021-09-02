Шлюб і військова приписка. «Дія» презентує нові послуги

Незабаром можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн

У «Дії» з’явилася можливість змінити приписку до військкомату онлайн

Як вже відомо, українцям презентують в жовтні нову послугу в «Дії», де вони зможуть подати онлайн-документи на реєстрацію шлюбу і сплатити адміністративний збір. Крім подачі заяви на реєстрацію шлюбу, українці зможуть подати через «Дію» заяву для отримання повторних свідоцтв про шлюб, народження, смерть, зміну імені та замовити видачу семи видів виписок з державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У програмі «Дія» також з'явився новий сервіс «Е-реєстрація», який дозволяє особам призивного віку, військовозобов'язаним та резервістам змінити онлайн приписку до військкомату.

Наразі ця послуга доступна лише для власників ID-карт. Скористатися нею зможуть ті, хто внесені до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

«Це нововведення насамперед стосується тих людей, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів і в кого є наявні та правильно оформлені всі необхідні документи. Наразі ця система доступна лише для власників ID-карток. Раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох днів, часто процес розтягувався на два тижні. Людям треба було відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб знятися з військового обліку в одному місті та стати в іншому», – зазначили в Директораті політики цифрової трансформації й інформаційної безпеки у сфері оборони Міноборони України.

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно на порталі «Дія» заповнити електронну заяву та внести особисті дані, після цього вказати, що особа є призовником, резервістом або військовозобов’язаним.

Наразі послуга працює у тестовому режимі у семи містах: Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Маріуполь, Кривий Ріг, а також у Києві. Також паралельно залишається і паперовий варіант зміни приписки.

«Дія» – електронний сервіс державних послуг, створений Міністерством цифрової трансформації, його запустили 6 лютого 2020 року. До нього входить однойменний мобільний додаток і портал із публічними послугами. Після запуску на порталі було 50 електронних послуг, серед них – реєстрація бізнесу, автоматизовані будівельні послуги, комплексна послуга для батьків новонароджених «еМалятко».

Нагадаємо, нещодавно у громадян України з’явилась можливість отримати Covid-сертифікати в мобільному застосунку «Дія».

Однак у деяких користувачів все ж з’являються проблеми із завантаженням електронного сертифікату.