Як працює застосунок «Дія»: Мінцифри дало відповіді на актуальні питання

Мінцифри відреагувало на статтю «Главкома»

У Міністерстві цифрової трансформації України відреагували на статтю «Главкома»: «Хотів як краще? Що не так із прожектами президента Зеленського» авторства Наталі Лебідь.

Зокрема в Мінцифри прокоментували один з розділів статті про наслідки впровадження цифрової програми «Дія». Як зазначається у матеріалі, за задумом авторів програми за допомогою «Дії» можна зареєструвати бізнес та статус ФОП онлайн, онлайн сплачувати податки і подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації тощо. Утім, на практиці впроваджені цифрові технології дають збій. «Дію» піддали критиці за те, що паспорти, «закачені» у програму, насправді не є офіційним посвідченням особи. Цифрові аналоги паперових документів самі ініціатори назвали експериментом, а обіцяна програма paperless, не завжди працює. «І досі при будь-яких операціях у банку (відкриття рахунку, оформлення кредиту) на додачу до ID-картки (електронного паспорту) вимагають паперові довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, місце реєстрації тощо», – йдеться у статті «Главкому».

Натомість у Мінцифрі навели для роз’яснення ситуації законопроєкт про реєстрацію місця проживання онлайн, який 15 липня 2021 року ухвалила Верховна Рада.

«Ухвалений законопроєкт остаточно скасує «штамп про прописку» та паперову довідку про місце проживання до ID-картки. Для зручності користування послугою ми розробили спеціальний модуль на базі Демографічного реєстру, який об'єднає всі дані про зареєстроване місце проживання громадян в Україні. Це дозволить отримувати інформацію за декілька секунд…Також найважливішим етапом у побудові цифрової держави стало входження у режим без паперів. 24 серпня почнеться перший етап впровадження цього режиму, коли всі довідки будуть доступні онлайн і державний орган, який видав відповідну довідку, не матиме права її вимагати», – йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві зазначають, що вже майже 70 видів державних послуг можна отримати онлайн. «На порталі Дія вже можна отримати онлайн майже 70 державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку – доступ до 9 своїх цифрових документів та 12 послуг. Серед документів: ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження та довідка переселенця (ВПО). Особливої уваги заслуговує революційна технологія Дія. Підпис – найзахищеніший електронний підпис просто у смартфоні» – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Також у відомстві повідомляють, що цифрові документи у «Дії» мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги на рівні закону. «Цифровий закордонний паспорт доступний у межах України і використовувати його можна нарівні з внутрішнім паспортом. Всередині країни він має таку саму юридичну силу, як і ID-картка… У свою чергу Мінцифра переводить всі державні послуги в онлайн та інтегрує портал та застосунок Дія у всі сфери життя – від аеропортів до магазинів продажу техніки», – інформують у міністерстві.

При цьому у Мінцифри наголошують, що громадяни не мають права самостійно вносити відомості чи змінювати інформацію про себе в онлайн документах. «У Дію не можна самостійно завантажувати документи, а тим більше фото, всі дані відображаються з реєстрів. І «не підтягуватися» фото не може. Щодо посвідчення водія, ви можете його верифікувати в кабінеті водія на Дії. Ось детальна інструкція https://diia.gov.ua/services/verifikaciya-vodijskih-prav».

У відомстві спростували інформацію про те, що коли не працювали сайти президента та СБУ, лягли і сайти Служби захисту інформації.

«Це неправда. Сайти Дії і Мінцифри, а так само послуги не відключалися коли не працював сайт президента і не «лягали» від хакерських атак.

До того ж постійно підтверджуємо надійність наших сервісів. Кіберзахист – невід’ємна складова цифровізації. Ми розуміємо це і тому активно працюємо над питанням безпеки. Команда Держспецзв'язку – формує політику та стандарти захисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури», – йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України презентувало розширення функціоналу додатку «Дія» у сфері сплати податків.