Доведеться повертіти головою: експерт пояснив, як отримати Covid-сертифікат у «Дії»

ІТ-експерт розповів про найбільш розповсюджені перепони на шляху до отримання Covid-сертифікату в «Дії»

Нещодавно у громадян України з’явилась можливість отримати Covid-сертифікати в мобільному застосунку «Дія». У мережі вже з’явилося відео, де українець скористався цим документом у Франції. Однак у деяких користувачів все ж з’являються проблеми із завантаженням електронного сертифікату.

ІТ-експерт із цифровізації публічного управління Артем Гончаренко в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ» розповів про найбільш розповсюджені перепони на шляху до отримання Covid-сертифікату в «Дії».

«Однією з перепон є отримання цифрового підпису в «Дії». Тут виникає проблема в камерах телефонів користувачів. У більшості українців погано працює фронтальна камера смартфону, що не дає можливості авторизуватися в «Дії» для отримання цифрового підпису, щоб потім отримати сертифікат», – пояснив Гончаренко.

До слова, щоб отримати цифровий підпис, застосунок просить користувача показати своє обличчя на камеру та понахиляти голову в різні боки. Це потрібно для того, щоб підтвердити особистість. Зазвичай цей процес займає чимало часу.

«Якщо ваш сертифікат ще не внесли в базу – у «Дії» він теж не відобразиться. Для цього вам необхідно звернутися в те місце, у якому ви вакцинувалися, й перевірити, чи доданий ваш сертифікат у реєстр. Тільки після цього він відобразиться в застосунку», – наголосив експерт.

Цікаво, що в застосунок можна «підтягнути» свій електронний підпис із онлайнових сервісів українських банків.

Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Нагадаємо, Євросоюз офіційно визнав відповідність українських Covid-сертифікатів у застосунку «Дія» європейським.

Як раніше повідомлялося, ковід-сертифікати у застосунку «Дія» успішно пройшли технічне оцінювання з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).