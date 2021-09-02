Нові функції в «Дії»: заяву до РАЦСу можна подати онлайн

У «Дії» стало більше можливостей

Через портал також можна оплатити адміністративний збір

Подати заяву на укладання шлюбу до РАЦС можна з допомогою застосунку «Дія». Так планують спростити процедуру реєстрації цивільного стану, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише gazeta.ua.

У «Дії» також з'явиться можливість оплатити адміністративний збір за послуги РАЦСу.

«Подати документи про намір одружитися або сплатити адміністративний збір за цю послугу тепер можна буде через портал «Дія». Всі ці зміни спрямовані на те, щоб взаємодія людей з державою проходила максимально зручно і комфортно», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно у громадян України з’явилась можливість отримати Covid-сертифікати в мобільному застосунку «Дія».

Однак у деяких користувачів все ж з’являються проблеми із завантаженням електронного сертифікату.