Штормове попередження: на Закарпатті через потужні зливи можливі підтоплення



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У місцях проходження сильних злив існує загроза утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого ґрунту

Вода в річках може піднятися на 1,3 метра

У Закарпатській області у понеділок, 24 серпня, можливі підтоплення в населених пунктах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби надзвичайні ситуацій.

Зазначається, що вода в річках може піднятися на 1,3 метра.

«У першій половині 24 серпня на малих водотоках річок Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0.3-1.3 метра. В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого і схильного стоку, із затопленням знижених ділянок в населених пунктах, внаслідок захаращення русел малих річок», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, існує загроза утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого ґрунту.

Як повідомлялося, 24 серпня частину України накриють дощі та грози.