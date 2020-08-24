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    Суспільство

    Штормове попередження: на Закарпатті через потужні зливи можливі підтоплення

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    У місцях проходження сильних злив&nbsp;&nbsp;існує загроза утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого ґрунту - Штормове попередження: на Закарпатті через потужні зливи можливі підтоплення
    У місцях проходження сильних злив  існує загроза утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого ґрунту

    Вода в річках може піднятися на 1,3 метра

    У Закарпатській області у понеділок, 24 серпня, можливі підтоплення в населених пунктах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби надзвичайні ситуацій.

    Зазначається, що вода в річках може піднятися на 1,3 метра.

    «У першій половині 24 серпня на малих водотоках річок Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0.3-1.3 метра. В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого і схильного стоку, із затопленням знижених ділянок в населених пунктах, внаслідок захаращення русел малих річок», - йдеться в повідомленні.

    Крім цього, існує загроза утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого ґрунту.

    Як повідомлялося, 24 серпня частину України накриють дощі та грози.

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