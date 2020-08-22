На Закарпатті податківці виявили 16 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю



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Підпільний склад зі зберігання фальсифікату знаходився в місті Хуст

Алкоголь був з акцизними марками з характерними ознаками підробки

Співробітники податкової міліції на Закарпатті виявили 16 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю. Підпільний склад зі зберігання фальсифікату знаходився в місті Хуст. Підприємець взяв в оренду складське приміщення і залишив там на зберігання лікеро-горілчані вироби.

«Співробітниками податкової міліції Головного управління ГФС в Закарпатській області в ході проведення заходів в рамках операції «Акциз 2020» в одному зі складських приміщень на території області, що орендується фізичною особою приватним підприємцем, виявлена і вилучена алкогольна продукція вітчизняного виробництва, маркована марками акцизного податку з явними ознаками підробки», – розповів речник податкової міліції ГУ ГФС в Закарпатській області Андрій Сурков.

Знайдений алкоголь був з акцизними марками з характерними ознаками підробки, зазначають у податковій міліції. Наразі фальсифікат вилучили правоохоронці.

«Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Алкогольну продукцію виявлено в кількості 16 000 пляшок», – додав Сурков.

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