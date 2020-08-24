Погода на День Незалежності: частину України накриють дощі та грози



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У Києві сьогодні вдень очікуються опади

У західних областях подекуди можливі шквали 15-20 м/с

У понеділок, 24 серпня, у західних, північних та Вінницькій областях прогнозуються дощі. На решті території без опадів. Температура вдень буде від 22 до 32°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень у західних областях подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, у східній та північно-східній частинах країни 9-14°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 27-32°», – зазначається у повідомленні.

У Києві на День Незалежності вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.