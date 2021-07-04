Синоптикиня дала прогноз погоди на 5 липня: грозові дощі та грім, але не всюди
По всій країні найближчим часом погода буде без особливих змін
У Києві завдяки антициклону може бути сонячно і сухо
У понеділок, 5 липня, в Україну прийде циклон, який принесе з собою дощі та грім.
Про це написала в Facebook синоптикиня Наталка Діденко.
Синоптикиня прогнозує короткочасні грозові дощі майже по всій Україні, лише на північному сході – без істотних опадів. Температура повітря у межах +25+29 градусів, на заході країни +23+27 градусів.
У Києві можливий дощ, проте антициклон може його «відігнати». Температура повітря у столиці комфортна, +27 градусів завтра.
Вона прогнозує, що по всій країні найближчим часом погода буде без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться.
На Івана Купала, 7 липня, дощі найбільш ймовірні у західній частині України.
Нагадаємо, Івано-Франківськ оговтується від потужної зливи, яка накрила місто та область увечері 2 липня. Дощ супроводжував сильний вітер. Стихія вирує у регіоні вже другий день поспіль.