Відкачували воду із затоплених дворів: Франківськ оговтується від потужної зливи

Сильний дощ та вітер накрили місто й область увечері 2 липня

Івано-Франківськ оговтується від потужної зливи, яка накрила місто та область увечері 2 липня. Дощ супроводжував сильний вітер. Стихія вирує у регіоні вже другий день поспіль.

Як ідеться у повідомленні Управління з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської обласної державної адміністрації, у місті на вулиці Рильського підтопило домогосподарства та один приватний житловий будинок. Так, на першому поверсі будівлі стояло до 3 сантиметрів води. Вона зійшла самостійно.

Також у селі Гаврилівка Переріслянської територіальної громади Надвірнянського району надзвичайники відкачали воду з одного підтопленого подвір’я.

Нагадаємо, 1 липня Івано-Франківськом також пронеслась негода з сильним вітром, дощем та блискавкою. Рясна злива захопила місто зненацька. Наступ великої води одразу зупинити не вдалося.

Крім того, 3 липня у всіх регіонах України очікуються грозові дощі і вдень, і вночі. Швидкість вітру сягатиме 5-10 м/с.

На Півночі країни протягом усієї доби будуть опади. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +29°, уночі стане на 10° прохолодніше.

Така ж погода чекає й на жителів південних областей. Удень там буде до +29°. Нічна температура в Криму подекуди становитиме +22°.

Гроза буде й на Сході. Та попри це в цій частині країни в суботу, 3 липня, буде найбільш спекотний день – до +32°. Уночі стовпчики термометрів покажуть +21°.

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