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    Відкачували воду із затоплених дворів: Франківськ оговтується від потужної зливи

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    На деяких вулицях Івано-Франківська підтопило двори людей - Відкачували воду із затоплених дворів: Франківськ оговтується від потужної зливи
    На деяких вулицях Івано-Франківська підтопило двори людей
    Фото: Уляни Воліковської, «Главком»

    Сильний дощ та вітер накрили місто й область увечері 2 липня

    Івано-Франківськ оговтується від потужної зливи, яка накрила місто та область увечері 2 липня. Дощ супроводжував сильний вітер. Стихія вирує у регіоні вже другий день поспіль.

    Як ідеться у повідомленні Управління з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської обласної державної адміністрації, у місті на вулиці Рильського підтопило домогосподарства та один приватний житловий будинок. Так, на першому поверсі будівлі стояло до 3 сантиметрів води. Вона зійшла самостійно.

    Також у селі Гаврилівка Переріслянської територіальної громади Надвірнянського району надзвичайники відкачали воду з одного підтопленого подвір’я.

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    Відкачували воду із затоплених дворів: Франківськ оговтується від потужної зливи
    Відкачували воду із затоплених дворів: Франківськ оговтується від потужної зливи
    Відкачували воду із затоплених дворів: Франківськ оговтується від потужної зливи
    Фото: Уляни Воліковської, «Главком»

    Нагадаємо, 1 липня Івано-Франківськом також пронеслась негода з сильним вітром, дощем та блискавкою. Рясна злива захопила місто зненацька. Наступ великої води одразу зупинити не вдалося.

    Крім того, 3 липня у всіх регіонах України очікуються грозові дощі і вдень, і вночі. Швидкість вітру сягатиме 5-10 м/с.

    На Півночі країни протягом усієї доби будуть опади. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +29°, уночі стане на 10° прохолодніше.

    Така ж погода чекає й на жителів південних областей. Удень там буде до +29°. Нічна температура в Криму подекуди становитиме +22°.

    Гроза буде й на Сході. Та попри це в цій частині країни в суботу, 3 липня, буде найбільш спекотний день – до +32°. Уночі стовпчики термометрів покажуть +21°.

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    Теги: Ізмаїл рятувальники Івано-Франківськ будинок місто вітер негода населення дощ
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    Відкачували воду із затоплених дворів: Франківськ оговтується від потужної зливи