4 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не варто уникати сьогодні домашньої роботи

Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції, а віряни вшановують пам'ять мученика Юліана.

Також сьогодні в Україні - День судового експерта, в США – День незалежності, День кантрі-музики, День салату «Цезар», Дні Тома Сойєра, День приготування яєчні на тротуарі, у Тонзі - День короля, в Латвії - День пам'яті геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, в Італії - День Гарібальді, у Норвегії – День народження королеви, в Руанді - День звільнення.

День Національної поліції України

Сьогодні, 4 липня 2021 року, відзначають День Національної поліції України. Згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97. цей день призначений на 4 липня. 2015 року перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софійській площі у Києві.

День судового експерта

4 липня відзначають День судового експерта — професійне свято судового експерта. З ініціативою введення Дня судового експерта України виступила Координаційна рада з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України, мотивуючи своє рішення тим, що судово-експертна сфера має величезне значення для забезпечення правосуддя в суспільстві та захисту.

День незалежності США

День незалежності США — державне свято Сполучених Штатів Америки, яке відзначається щороку 4 липня (часто так і називається: «Четверте липня») і є федеральним вихідним днем. Свято встановлено на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, яка була підписана 4 липня 1776 року.

Яке сьогодні релігійне свято

Фото з відкритих джерел

Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Інші назви свята: «Ульянів день», «Ульяндень», «Липів колір». Квітки липи, зібрані 4 липня, володіють цілющою силою.

В цей день готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу.

Жінки у минулі часи використовували липу в косметичних цілях: липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.

Що не можна робити сьогодні

Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.

Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.

Заборонено обманювати близьких.

Народні традиції і прикмети

Якщо у небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.

Радісні співи солов'їв вранці обіцяли теплу погоду.

Якщо дме північний вітер – дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.

Спекотна погода вважалася передвісником морозної зими, а дощова – сніжної.

Іменини

У суботу, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.

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