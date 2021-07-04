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    Спека, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 4 липня

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    Синоптики попередили про дощі та поривчастий вітер - Спека, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 4 липня
    Синоптики попередили про дощі та поривчастий вітер
    Фото: glavcom.ua

    4 липня у столиці вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози

    У неділю, 4 липня Україні прогнозують дощі, у більшості південних та центральних областей – град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Температура вночі 14-19°; вдень у західних областях 20-25°, на решті території 24-29°, на сході до 32°.

    У Києві 4 липня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

    На Київщині вдень можливі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

    Прогноз погоди в Україні на 4 липня
    Прогноз погоди в Україні на 4 липня

    Нагадаємо, що синоптики назвали регіони країни, у яких днями очікуються грози та шквали.

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    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр вітер
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    Спека, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 4 липня