Спека, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 4 липня
4 липня у столиці вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози
У неділю, 4 липня Україні прогнозують дощі, у більшості південних та центральних областей – град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температура вночі 14-19°; вдень у західних областях 20-25°, на решті території 24-29°, на сході до 32°.
У Києві 4 липня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.
На Київщині вдень можливі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.
Нагадаємо, що синоптики назвали регіони країни, у яких днями очікуються грози та шквали.
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