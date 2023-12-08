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Синоптики попередили про небезпечну погоду протягом доби

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики попередили про небезпечну погоду протягом доби
Станом на 9:00 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій у столиці, ситуація контролюється
фото ілюстративне

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць

У п'ятницю, 8 грудня, через негоду майже по всій території України, крім Заходу, Херсонської області та Криму, оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«8 грудня на дорогах країни, крім західних, Херсонської областей та Криму, ожеледиця; у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій областях ожеледь; в Одеській та Миколаївській областях налипання мокрого снігу», – зазначили в «Укргідрометцентрі».

Повідомляється, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що після опадів і низької температури у столиці триває усунення наслідків негоди. «Станом на 9:00 8 грудня несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій у столиці, ситуація контролюється», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим також повідомляється, що у Києві зафіксовано одне локальне пошкодження в Печерському районі. – «Тимчасово без тепла знаходяться 27 житлових будинків. Ведуться аварійно-ремонтні роботи. За планом – пошкодження буде ліквідовано до кінця доби».

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 8 грудня, в Україні очікується сніг та дощ у деяких місцях, а також пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Теги: негода Україна прогноз погоди погода

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