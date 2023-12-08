Синоптики попередили про небезпечну погоду протягом доби

Станом на 9:00 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій у столиці, ситуація контролюється

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць

У п'ятницю, 8 грудня, через негоду майже по всій території України, крім Заходу, Херсонської області та Криму, оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

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«8 грудня на дорогах країни, крім західних, Херсонської областей та Криму, ожеледиця; у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій областях ожеледь; в Одеській та Миколаївській областях налипання мокрого снігу», – зазначили в «Укргідрометцентрі».

Повідомляється, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що після опадів і низької температури у столиці триває усунення наслідків негоди. «Станом на 9:00 8 грудня несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій у столиці, ситуація контролюється», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим також повідомляється, що у Києві зафіксовано одне локальне пошкодження в Печерському районі. – «Тимчасово без тепла знаходяться 27 житлових будинків. Ведуться аварійно-ремонтні роботи. За планом – пошкодження буде ліквідовано до кінця доби».

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 8 грудня, в Україні очікується сніг та дощ у деяких місцях, а також пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.