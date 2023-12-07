Спочатку засніжить, а потім буде потепління: прогноз погоди на найближчі дні

На вихідних опади ймовірні лише на сході України

Завтра, 8 грудня, Україну накриє сніг, проте вже невдовзі варто чекати потепління. Прогноз погоди опублікувала синоптикиня Наталка Діденко.

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У багатьох областях України 8 грудня очікується сніг. Через мінусову температуру повітря погода буде по-справжньому зимовою. Протягом дня очікується -2-5 ℃, ближче до центру близько нуля, тому сніг може переходити у мокрий сніг, а на півдні буде традиційно тепліше, +1+4 ℃, у Криму подекуди до +10+12 ℃. Тому там – дощ.

«У Києві в п'ятницю – красива зима. Йтиме сніг, вночі -4, вдень -2 градуси, вітер східний, рвучкий», – написала Діденко. крім того, буде хмарно і слизько. Через сніг може бути складнішою ситуація на дорогах – варто врахувати цей прогноз у планах на п'ятницю.

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На вихідних опади ймовірні лише на сході України. З 11-го грудня очікується потепління, відлига. «Почистіть дахи і доріжки, щоб потім у калюжах, як горобці, не купатися», – зауважила синоптикиня.

Раніше повідомлялося, що Україну накриють ще два нові циклони. Перший принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням.