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Спочатку засніжить, а потім буде потепління: прогноз погоди на найближчі дні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Спочатку засніжить, а потім буде потепління: прогноз погоди на найближчі дні
У Києві в п'ятницю – красива зима
фото з відкритих джерел

На вихідних опади ймовірні лише на сході України

Завтра, 8 грудня, Україну накриє сніг, проте вже невдовзі варто чекати потепління. Прогноз погоди опублікувала синоптикиня Наталка Діденко.

У багатьох областях України 8 грудня очікується сніг. Через мінусову температуру повітря погода буде по-справжньому зимовою. Протягом дня очікується -2-5  ℃, ближче до центру близько нуля, тому сніг може переходити у мокрий сніг, а на півдні буде традиційно тепліше, +1+4 ℃, у Криму подекуди  до +10+12 ℃. Тому там – дощ.

«У Києві в п'ятницю – красива зима. Йтиме сніг, вночі -4, вдень -2 градуси, вітер східний, рвучкий», – написала Діденко. крім того, буде хмарно і слизько. Через сніг може бути складнішою ситуація на дорогах – варто врахувати цей прогноз у  планах на п'ятницю.

На вихідних опади ймовірні лише на сході України. З 11-го грудня очікується потепління, відлига. «Почистіть дахи і доріжки, щоб потім у калюжах, як горобці, не купатися», – зауважила синоптикиня.

Раніше повідомлялося, що Україну накриють ще два нові циклони. Перший принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко погода

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