Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня

На більшості доріг країни очікується ожеледиця

У п'ятницю, 8 грудня, в Україні очікується сніг та дощ у деяких місцях, а також пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогнозується хмарна погода в більшості регіонів, із снігом у північних, Вінницькій і Харківській областях. У центральних, східних і південних частинах країни очікується сніг, дощ та ожеледь, тоді як на заході не передбачається значних опадів. У Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий туман.

На більшості доріг країни очікується ожеледиця. У східних і південно-східних областях пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі у північних і західних областях коливатиметься від 4 до 9° морозу, вдень від 1 до 6° морозу. На інших територіях стовпчики термометрів покажуть від 0 до 5° морозу. На півдні країни очікується тепліша погода, від 0 до 5° тепла.

На Київщині 8 грудня буде хмарно та сніг. На дорогах - ожеледиця. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища – І рівень небезпечності, жовтий.

В Київській області температура повітря вночі становитиме 4-9° морозу, а вдень – 1-3° морозу. В Києві вночі буде 3-5° морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу.