  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Синоптики прогнозують на п’ятницю «цікаву» погоду

    • Розсилка
    Синоптики прогнозують на п’ятницю «цікаву» погоду

    Завтра в Україні заморозки та сильний вітер

    У п’ятницю, 18 вересня, в Україні очікуються перші заморозки. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, завтра в Україні «стільки всього цікавого синоптичного».

    «Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на суботу - у більшості областей України можливі заморозки 0-3 градуси. Південна частина їх уникне, бо холодне повітря ще не встигне туди аж так добратися», - повідомила Діденко.

    Також у п'ятницю в Україні очікується сильний північно-західний та північний вітер, до штормових поривів.

    «Фронт, який сьогодні організовує дощі, пов’язаний із циклоном Timona, і вже завтра він залишить нашу територію - буде знову сухо. Лише на Сумщині та Харківщині ймовірні локальні незначні дощі», - розповіла Діденко.

    За її словами, завтра суттєво похолодає: стовпчики термометрів впадуть до +12+17 градусів. У південній частині передбачається +15+20 градусів.

    У Києві завтра без істотних опадів, максимум районні вологі залишки фронту, проте із сильним північно-західним вітром та різким похолоданням. «Проти сьогоднішньої спеки 18 вересня у Києві очікується близько +14 градусів», - зазначила Діденко.

    У ніч на суботу на околицях Києва є ймовірність заморозків.

    прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies