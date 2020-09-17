Синоптики прогнозують на п’ятницю «цікаву» погоду



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Завтра в Україні заморозки та сильний вітер

У п’ятницю, 18 вересня, в Україні очікуються перші заморозки. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, завтра в Україні «стільки всього цікавого синоптичного».

«Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на суботу - у більшості областей України можливі заморозки 0-3 градуси. Південна частина їх уникне, бо холодне повітря ще не встигне туди аж так добратися», - повідомила Діденко.

Також у п'ятницю в Україні очікується сильний північно-західний та північний вітер, до штормових поривів.

«Фронт, який сьогодні організовує дощі, пов’язаний із циклоном Timona, і вже завтра він залишить нашу територію - буде знову сухо. Лише на Сумщині та Харківщині ймовірні локальні незначні дощі», - розповіла Діденко.

За її словами, завтра суттєво похолодає: стовпчики термометрів впадуть до +12+17 градусів. У південній частині передбачається +15+20 градусів.

У Києві завтра без істотних опадів, максимум районні вологі залишки фронту, проте із сильним північно-західним вітром та різким похолоданням. «Проти сьогоднішньої спеки 18 вересня у Києві очікується близько +14 градусів», - зазначила Діденко.

У ніч на суботу на околицях Києва є ймовірність заморозків.