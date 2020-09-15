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    В Україні буде тепло і сухо: прогноз погоди на 15 вересня

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    Найтепліше сьогодні буде&nbsp;на Закарпатті та Вінниччині - В Україні буде тепло і сухо: прогноз погоди на 15 вересня
    Найтепліше сьогодні буде на Закарпатті та Вінниччині

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень 25-27°

    У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, проте без опадів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, у південній частині, на Закарпатті та Вінниччині до 29°, на північному сході та в Карпатах близько 20°», – зазначають синоптики.

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 14-16°, вдень 25-27°.

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    Як повідомлялося, суха і тепла погода в Україні протримається до п’ятниці, 18 вересня, а на наступних вихідних прийде суттєве похолодання.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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