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    Суспільство

    В Україні буде сонячно і тепло: прогноз погоди на 14 вересня

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    В Україні буде сонячно і тепло - В Україні буде сонячно і тепло: прогноз погоди на 14 вересня
    В Україні буде сонячно і тепло

    Опадів синоптики не обіцяють

    У понеділок, 14 вересня, в Україні буде сонячно та без опадів.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    У південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нічна температура становитиме від 8-12 градусів у більшості регіонів до 14-18 градусів на Півдні. Удень стовпчики термометрів показуватимуть від 22 до 30 градусів: прохолодніше буде на Півночі та Сході, а тепліше - в Центрі, на Заході та Півдні.

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    У Києві в понеділок опадів не очікується. Температура вночі 12-14 градусів, удень 24-26 градусів. 

    прогноз погоди Укргідрометцентр
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