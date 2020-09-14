В Україні буде сонячно і тепло: прогноз погоди на 14 вересня



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В Україні буде сонячно і тепло

Опадів синоптики не обіцяють

У понеділок, 14 вересня, в Україні буде сонячно та без опадів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

У південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нічна температура становитиме від 8-12 градусів у більшості регіонів до 14-18 градусів на Півдні. Удень стовпчики термометрів показуватимуть від 22 до 30 градусів: прохолодніше буде на Півночі та Сході, а тепліше - в Центрі, на Заході та Півдні.

У Києві в понеділок опадів не очікується. Температура вночі 12-14 градусів, удень 24-26 градусів.