Скандал у Запоріжжі: керівник Церкви Адвентистів сьомого дня нагадав представникам Московської церкви притчу з Євангелія

«В УПЦ МП з’єднали праведне з грішним»

Керівник Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов, коментуючи скандальний випадок у Запоріжжі (коли православний священик відмовився відспівувати дитину, хрещену в церкві іншого патріархату), нагадав представникам Московської церкви, що у Слові Божім не говориться про те, якої віри має бути людина, аби допомогти їй.



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Керівник Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов

«В УПЦ МП з’єднали праведне з грішним»

Керівник Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов, коментуючи скандальний випадок у Запоріжжі (коли православний священик відмовився відспівувати дитину, хрещену в церкві іншого патріархату), нагадав представникам Московської церкви, що у Слові Божім не говориться про те, якої віри має бути людина, аби допомогти їй.

«В УПЦ МП з’єднали праведне з грішним. Так, у Євангеліє є місце, в якому говориться про «прокльон до сьомого коліна», але там йде мова про людину, яка зробила зло і повторює це зло. Ні в якому разі ці слова із Євангелія не можна використовувати в тому випадку, який стався», — говорить Носов.

Керівник церкви нагадує, що у Євангелії є історія про те, як Христос побачив похоронну процесію і взяв участь у ній, але невідомо, до якої конфесії належали ці люди. «У Слові Божім не говориться про те, якої віри має бути людина, аби допомогти їй», — пояснює він.

«Хто б не звертався до нашої церкви – чи протестант, чи православний – ми проводимо похорон за християнською традицією. Ми приходимо, відспівуємо, читаємо Слово Боже, звершуємо молитви і для православних, і для католиків, і для протестантів інших конфесій», — підкреслив адвентист.

Нагадаємо, на початку січня у Запоріжжі стався скандальний інцидент, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.