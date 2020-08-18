Скандальне будівництво: підприємці «Барабашово» заявили Зеленському про «рішучі заходи»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Харківські підприємці з ринку » провели акцію протесту під Офісом Володимира Зеленського

Як повідомили у прес-службі «Барабашово», сьогодні, 18 серпня, кілька десятків громадян біля Офісу президента України на вулиці Банковій провели акцію протесту проти свавілля харківських чиновників.

Учасники акції протесту тримали національні прапори, символіку руху «Стоп дорога!», а також плакати з написами «Харків! Велике будівництво – брудна афера», «Пане президенте, почуте харків'ян!», «Харків – це ми! Кернес – не Харків!», «Пане президенте, припиніть беззаконня!».

На думку учасників акції, Харківський міський голова Геннадій Кернес використовує президентський проект «Велике будівництво» як ширму для боротьби з політичними опонентами і неугодними підприємцями. Особливе обурення пікетників викликало те, що міська влада відкрито ігнорує чинне законодавство.

Пікетувальники зауважили, що розпочате недавно будівництво дороги через територію «Барабашово» ведеться з безліччю порушень закону. Зокрема, немає відповідних експертиз, не проведені громадські слухання. Станом на 12 серпня процедура оцінки впливу на навколишнє середовище запланованої діяльності в рамках «Нового будівництва моста з підходами через р. Харків в районі вул. Пантелеймонівської і вул. Шацької в м. Харків» не завершена, висновок з оцінки впливу на навколишнє середовище Департаментом захисту навколишнього середовища і природокористування Харківської облдержадміністрації не надавався. Водночас, за словами учасників акції, в Департаменті зауважили, що будівництво дороги не може бути реалізоване без оцінки впливу на навколишнє середовище.

Більш того, за наявною інформацією, будівельна фірма, що прокладає дорогу, не має необхідних ліцензій на відповідне будівництво. У той же час, міський голова Кернес відкрито лобіює даний проект. Незважаючи на думку фахівців у сфері дорожнього будівництва, «Кернес і його підлеглі з численними порушеннями проводять тендерні торги на будівництво, залучають іноземні компанії, залякують харків'ян».

Особливо учасники акції відзначають бездіяльність, і, часом, за їхніми словами, «кришування" харківської поліцією незаконних дій мерії. Замість того, щоб зупинити незаконне будівництво дороги через «Барабашово», замість залучення до відповідальності учасників нападів на намети активістів, «харківські правоохоронці захищають будь-які дії чиновників, ігнорують відсутність необхідних дозвільних документів на будівництво, силою намагаються відтіснити протестувальників проти незаконних дій».

Харків'яни, які пікетували Офіс президента, здивовані відсутністю реакції глави держави на те, що відбувається. Раніше вони неодноразово зверталися до Володимира Зеленського з вимогою втрутитися в ситуацію і зупинити свавілля харківських чиновників і правоохоронців. Однак до сих пір реакції не було. Самі пікетувальники впевнені, що якщо президент не почує харків'ян і не зупинить незаконне скандальне будівництво дороги, то на майбутніх місцевих виборах пропрезидентська сила не отримає тієї підтримки, яка була на парламентських виборах 2019 року.

«Час пікетів закінчується. Сьогодні, після акції під стінами Офісу президента ми ходили по пішохідному переходу, «довго думали» ... Є, над чим замислитися. Офіційний Київ своєю бездіяльністю потурає беззаконню харківських чиновників, очолюваних Геннадієм Кернесом. Терпінню харків'ян прийшов кінець. Ми чекаємо реакції президента на незаконне будівництво дороги, на тендери «для своїх», на залучення комунальниками «тітушок» для силової підтримки незаконних дій. Якщо такої реакції найближчим часом не буде, ми можемо «задуматися на переходах» як у Харкові, так і в Києві на більш тривалий час», - прокоментували акцію організатори.

Джерело: depo.ua