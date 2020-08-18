За призначенням Татарова в Офіс президента міг стояти Портнов – ЗМІ



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Олег Татаров — колишній заступник начальника Головного слідчого управління МВС України часів президентства Віктора Януковича

Призначення ексміліціонера в Офіс президента викликало чималий резонанс і обурення

За призначенням в Офіс Зеленського колишнього підлеглого очільника МВС Захарченка Олега Татарова міг стояти Андрій Портнов. Про це йдеться у статті Соні Лукашової «Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун».

«За даними ЗМІ, колишнього міліціянта Олега Татарова спершу протягували саме до Офісу генпрокурора. І за цим міг стояти добре відомий у правоохоронних і не тільки колах юрист Андрій Портнов, колишній заступник голови Адміністрації Віктора Януковича. Зрештою, Татаров потрапив не до Венедіктової, а прямо в Офіс президента. І займатись він там має правоохоронною сферою», - йдеться у публікації.

Видання нагадує, що Татаров – «не просто представник старої системи, він представник тієї самої системи, яка душила протести під час Революції гідності. Чи щонайменше не чинила опір цьому придушенню. Татаров служив у правоохоронних органах з кінця 90-х років. За часів Віктора Януковича став заступником начальника головного слідчого управління МВС. Цей підрозділ може прямо впливати на слідчих міністерства»,- нагадує видання.

У часи Майдану Олег Татаров фактично був одним зі спікерів офіційного слідства. Найвідомішими були його заяви про те, що Автомайдан нападав на «беркутівців», а не навпаки, і що силовики не використовують вогнепальну зброю, а постріли могли робити «серед мітингувальників».

Сергій Горбатюк, чиє Управління спецрозслідувань займалось розслідувань «справ Майдану», каже, що прямих свідчень про причетність Татарова до злочинів не було: «Але він був рупором виправдовувань протиправних дій міліції. Хоча, за своїми посадовими обов'язками, зобов'язаний був за кожним фактом протиправних дій слідчих міліції організовувати проведення службових розслідувань і дисциплінарне покарання винних. Але замість цього брехав».

Однак звинуватити Татарова чи його колег у злочинах було складно, адже, як пояснює Горбатюк, письмових вказівок ніхто не давав, а підозрювані у переслідуванні майданівців слідчі міліції не викривали високе керівництво. Згодом це високе керівництво ще й ставало їхніми офіційними захисниками. Як й інші звільнені колеги, Татаров згодом пішов в адвокатуру.

ЗМІ зазначає, що з 2015 року Олег Татаров був адвокатом в об’єднанні, де крім нього також працювали його дружина, інші колишні МВСівці та прокурори, діти суддів. «Ці адвокати час від часу з'являються у публічному просторі завдяки значущості справ, які вони ведуть, та медійності своїх клієнтів. Серед останніх, зокрема, вже названий Андрій Портнов та родина загиблого нападника на Сергія Стерненка. Допомогти цій родині, опонентам одеського активіста, публічно пообіцяв все той же Портнов. Як виявили журналісти, особисто Татаров вимагав для Стерненка підозри, яка передбачає довічне ув’язнення», - нагадує видання

Призначення ексміліціонера в Офіс президента, який обіцяв суспільству «нові обличчя», викликало чималий резонанс і обурення. Зеленський у відповідь заявив: «Я не знаю, що таке «він стара людина». Думаю, він віком приблизно як я. Йому за 40, навіть немає 50».

«Ми всі жили за часів Януковича, деякі люди побігли разом з Януковичем, а в принципі багато людей залишилося нормальних, які не зрадили Україну. Мені здається, це несправедливо, всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Януковича вважати «старою владою», - прокоментував призначення Татарова Володимир Зеленський.

Також нагадаємо, що заступник Єрмака Татаров задекларував понад 4 млн грн доходу.

Як повідомлялося, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив новим заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича.

Ініціативна група постраждалих на Майдані на початку квітня цього року оприлюднили заяву, де йдеться про те, що Татаров - людина часів януковича-захарченка. «Він був заступником начальника головного слідчого управління МВС - це людина, яка була безпосередньо причетна до переслідувань майданівців», - йдеться у заяві.