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    Політика

    Нова «нормандська» зустріч може відбутися до кінця серпня: хто візьме участь

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    Україну на переговорах має представляти&nbsp;глава Офісу президента Андрій Єрмак - Нова «нормандська» зустріч може відбутися до кінця серпня: хто візьме участь
    Україну на переговорах має представляти глава Офісу президента Андрій Єрмак

    Підготовка до зустрічі вже триває

    Нова «нормандська» зустріч може відбутися вже 28 серпня, а участь у ній братимуть радники глав держав, зокрема глава Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник очільника адміністрації Путіна Дмитро Козак.

    Про це в коментарі виданню Obozrevatel заявив учасник української делегації в ТКГ у Мінську Сергій Гармаш.

    За його словами, така зустріч планується на 28 серпня, а підготовка до неї вже триває.

    «Це ще цікавіше, як на мене. Тому що там повинен бути Козак, а він же написав, що не братиме участь. Подивимося, це буде дивно, якщо його не буде», – підкреслив Сергій Гармаш.

    За словами журналіста, якщо зберуться радники лише з трьох сторін – України, Франції й Німеччини – це означатиме, що Росія фактично вийшла з «нормандського формату».

    Наразі немає інформації про те, хто може представити Німеччину й Францію на переговорах. Це можуть бути радники Макрона й Меркель або представники МЗС цих держав.

    Раніше посол ЄС заявив, що Росія має намір переглянути свою роль в переговорах щодо Донбасу.

    Посол наголосив, що Росія з самого початку «брала участь в «нормандському форматі» та ТКГ в якості сторони конфлікту на сході України». Однак, це не узгоджується зі озвученими останнім часом від російської сторони заявами про те, що бойові дії на Донбасі – це внутрішньоукраїнський конфлікт.

    Нормандський формат МЗС Росія Німеччина Франція політика Україна Андрій Єрмак Офіс президента Дмитро Козак
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