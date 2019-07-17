  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Слідство використовує всі механізми для притягнення РФ до відповідальності щодо МН17 - Зеркаль

    • Розсилка
    Рейс MH17, що вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року - Слідство використовує всі механізми для притягнення РФ до відповідальності щодо МН17 - Зеркаль
    Рейс MH17, що вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року

    Створені всі правові умови для судового розгляду справ проти причетних до катастрофи, - дипломат

    Міжнародне слідство використовує всі міжнародно-правові методи для притягнення Російської Федерації до відповідальності за знищення малайзійського літака рейсу МН17 в 2014 році. Про це йдеться у заяві заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль у Facebook.

    За словами Зеркаль, всі країни, які постраждали внаслідок катастрофи МН17, конструктивно співпрацюють для притягнення винних до відповідальності.

    Також вона додала, що створені всі правові умови для судового розгляду справ проти причетних до катастрофи.

    Читайте також

    «Ведеться ретельне і незалежне слідство. Створено правові умови для справедливого і якісного судового розгляду кримінальних справ проти виконавців. Використовуються усі міжнародно-правові механізми притягнення до державної відповідальності Росії. Це складно, але варте того», - зазначила Зеркаль.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники СБУ затримала бойовика, який перевозив зенітно-ракетний комплекс БУК-М, з якого був збитий літак.

    Зазначимо, рейс MH17, що вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі, 15 членів екіпаж.

    Читайте також
    Росія СБУ суд літак МН-17 Олена Зеркаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ