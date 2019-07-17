Росія заявила про «домисли і фальшивки» стосовно неї у справі MH17



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В авіакатастрофі загинули 298 людей, які були на борту «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії»

В МЗС РФ стверджують, що розслідування Міжнародної спільної слідчої групи не можна вважати неупередженим та незалежним

В МЗС РФ заявили про непричетність Росії до збиття Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» на Донбасі і закликали Міжнародну спільну слідчу групу зосередитися на «неупередженому аналізі» всіх наявних в її розпорядженні даних для встановлення «справжніх причин» катастрофи рейсу MH17 і пошуку «справжніх винних» у трагедії.

Про це говориться у заяві російського відомства у зв'язку з п'ятою річницею авіакатастрофи рейсу MH17.

«Те, як велося раніше і продовжує вестися зараз розслідування, не дозволяє нам говорити про його неупередженість та незалежність. Якість так званих «доказів», що демонструються в ході пресконференцій ССГ, свідчить швидше про зворотнє - націленість на підгонку фактів, а якщо називати речі своїми іменами - домислів і фальшивок - під певну спочатку прийняту версію з обвинувальним ухилом в бік Росії», - заявили в МЗС РФ.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що в представлених матеріалах розслідування про катастрофу малайзійського «Боїнга» на Донбасі в 2014 році немає ніяких доказів вини Росії. Путін повідомив, що в Росії «є своя версія» катастрофи літака.

Як відомо, Європейський Союз закликав Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу малазійського рейсу MH17 і почати співпрацю зі слідством.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17.