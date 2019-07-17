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    У Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17

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    17 липня минає 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17 - У Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17
    17 липня минає 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17

    В розслідуванні трагедії можуть з'явитися нові деталі

    Нові свідки з’явилися в кримінальному розслідуванні збиття росіянами лайнера Boeing в небі над Україною. Про це повідомив глава Спільної слідчої групи Вілберт Пауліссен, чиї слова наводить місцева газета NRC.

    «До нас звернулися нові свідки. Нові кроки приймаються в рамках розслідування. Це обнадіює», — зазначив він, виступаючи на зустрічі з рідними і близькими жертв трагедії в місті Ньювегейн.

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    Зазначимо, 17 липня минає 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, під час чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

    У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

    Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

    Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

    СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

    Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17.

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