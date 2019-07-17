Катастрофа MH17: СБУ затримала водія автотягача, який перевозив ЗРК «Бук»



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Бойовики «ДНР», причетні до транспортування ЗРК Бук, будуть засуджені в Україні за тероризм, - СБУ

Завдяки відео з телефону СБУ встановили, кому належить трейлер і особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку, - Маяков

СБУ встановила і затримала водія автотягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс Бук, з якого був збитий літак Malaysia Airlines на Донбасі. Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, повідомляє Інформаційний спротив.

Майков продемонстрував відео, зняте на телефон, на якому видно, як по Донецьку на автотягачі везуть ЗРК Бук.

«Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через три роки нам вдалося цю особу затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали. Зараз він відбуває покарання в Україні», — зазначив Маяков.

Представник СБУ зазначив, що досліджується ступінь причетності 150 осіб до цього злочину. Він підкреслив, що бойовики «ДНР», причетні до транспортування ЗРК Бук, будуть засуджені в Україні за тероризм.

Катастрофа MH17: СБУ затримала водія автотягача, який перевозив ЗРК «Бук»

СБУ встановила і затримала водія автотягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс Бук, з якого був збитий літак Malaysia Airlines на Донбасі. Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, повідомляє Інформаційний спротив.

Майков продемонстрував відео, зняте на телефон, на якому видно, як по Донецьку на автотягачі везуть ЗРК Бук.

«Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через три роки нам вдалося цю особу затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали. Зараз він відбуває покарання в Україні», — зазначив Маяков.

Представник СБУ зазначив, що досліджується ступінь причетності 150 осіб до цього злочину. Він підкреслив, що бойовики «ДНР», причетні до транспортування ЗРК Бук, будуть засуджені в Україні за тероризм.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

Зазначимо, 17 липня минає 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, під час чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.