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    Суспільство

    Снігопад в Україні: за день сталося понад 1200 ДТП

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    Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху й у посиленому режимі опрацьовують ДТП - Снігопад в Україні: за день сталося понад 1200 ДТП
    Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху й у посиленому режимі опрацьовують ДТП
    Фото: Нацполіція

    Негода вирує у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях і місті Києві

    В Україні сьогодні значно ускладнилися погодні умови через снігопад. Всього від початку доби надійшло понад 1200 повідомлень про дорожньо–транспортні пригоди (ДТП).

    Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ (МВС).

    Так, негода вирує у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях і місті Києві.

    В Україні цілодобово працює оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення. Патрульна поліція працює в посиленому режимі.

    «Усіх учасників дорожнього руху закликаємо бути дуже уважними, обережними та неухильно дотримуватися ПДР», – йдеться в повідомленні.

    У МВС також нагадують, що 15–16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12–18 градусів морозу, в північних областях місцями до 21 градуса морозу, вдень до 10–16 градусів морозу. 17–18 січня холодна погода утримається.

    У Києві 14 січня поліція станом на 19:00 зареєстрували 159 дорожньо-транспортних пригод. 

    Як повідомлялося, у Києві: дорожники працюватимуть цілодобово (фото).

    Теги: МВС ДТП ПДР поліція снігопад негода
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