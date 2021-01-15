Снігопад в Україні: за день сталося понад 1200 ДТП

Негода вирує у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях і місті Києві

В Україні сьогодні значно ускладнилися погодні умови через снігопад. Всього від початку доби надійшло понад 1200 повідомлень про дорожньо–транспортні пригоди (ДТП).

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Так, негода вирує у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях і місті Києві.

В Україні цілодобово працює оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення. Патрульна поліція працює в посиленому режимі.

«Усіх учасників дорожнього руху закликаємо бути дуже уважними, обережними та неухильно дотримуватися ПДР», – йдеться в повідомленні.

У МВС також нагадують, що 15–16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12–18 градусів морозу, в північних областях місцями до 21 градуса морозу, вдень до 10–16 градусів морозу. 17–18 січня холодна погода утримається.

У Києві 14 січня поліція станом на 19:00 зареєстрували 159 дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомлялося, у Києві: дорожники працюватимуть цілодобово (фото).