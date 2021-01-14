Через снігопад у столиці вже сталося майже 160 ДТП
На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання
У Києві сьогодні, 14 січня, поліція станом на 19.00 зареєстрували 159 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомила столична Патрульна поліція у Telegram.
Зазначається, що на дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами.
«Закликаємо водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування», ─ йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14-15 січня у Києві прогнозують інтенсивні опади.
Як повідомлялося, у Києві: дорожники працюватимуть цілодобово (фото).