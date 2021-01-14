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    Через снігопад у столиці вже сталося майже 160 ДТП

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    Поліція закликала&nbsp;водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування - Через снігопад у столиці вже сталося майже 160 ДТП
    Поліція закликала водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування
    Фото з відкритих джерел

    На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання

    У Києві сьогодні, 14 січня, поліція станом на 19.00 зареєстрували 159 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомила столична Патрульна поліція у Telegram.

    Зазначається, що на дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами.

    «Закликаємо водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування», ─ йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 14-15 січня у Києві прогнозують інтенсивні опади.

    Як повідомлялося, у Києві: дорожники працюватимуть цілодобово (фото).

    Теги: ДТП Київ водій Telegram поліція снігопад
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