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    HiTech

    Німецька поліція ліквідувала найбільший у даркнеті нелегальний ринок із серверами в Україні

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    Німеччина заблокувала найбільший магазин даркнету, сервери якого розташовувалися в Україні - Німецька поліція ліквідувала найбільший у даркнеті нелегальний ринок із серверами в Україні
    Німеччина заблокувала найбільший магазин даркнету, сервери якого розташовувалися в Україні

    Європол зазначає, що послугами ринку користувалися майже 500 тисяч продавців, а його обіг сягав 140 мільйонів євро

    Німецькі поліцейські викрили один із найбільших у світі нелегальних торговельних майданчиків у Darknet, а також затримали його ймовірного керівника.

    Про це повідомила прокуратура німецького міста Кобленц, пише Deutsche Welle.

    Прокуратура уточнює, що понад 20 серверів розташовувалися в Молдові та Україні.

    Підозрюваного в організації нелегального майданчика 34-річного австралійця затримали поблизу німецько-данського кордону.

    Європол зазначає, що послугами ринку користувалися майже 500 тисяч продавців, а його обіг сягав 140 мільйонів євро. 

    «До закриття DarkMarket був найбільшим у світі торговим майданчиком у Darknet з майже 500 тис. користувачів та понад 2,4 тис. продавців. На ньому проведено не менше 320 тис. транзакцій і переміщено більше 4,65 тис. Bitcoin та 12,8 тис. Monero, двох найпопулярніших криптовалют. За поточним курсом це становить понад 140 млн євро», – йдеться у повідомленні.

    На цьому майданчику продавалися нелегально наркотики, фальшиві гроші, вкрадені дані кредитних карт, анонімні SIM-карти, шкідливе ПЗ та інше.

    Нагадаємо, у вересні правоохоронці США та низки європейських країн провели масштабну спецоперацію, внаслідок якої затримали 179 ймовірних злочинців, які продавали наркотики у Darknet, та вилучили близько півтонни забороненних речовин, понад 6,5 млн доларів та зброю.

    Теги: прокуратура США гроші ринок наркотики поліція
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