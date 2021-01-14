Німецька поліція ліквідувала найбільший у даркнеті нелегальний ринок із серверами в Україні

Європол зазначає, що послугами ринку користувалися майже 500 тисяч продавців, а його обіг сягав 140 мільйонів євро

Німецькі поліцейські викрили один із найбільших у світі нелегальних торговельних майданчиків у Darknet, а також затримали його ймовірного керівника.

Про це повідомила прокуратура німецького міста Кобленц, пише Deutsche Welle.

Прокуратура уточнює, що понад 20 серверів розташовувалися в Молдові та Україні.

Підозрюваного в організації нелегального майданчика 34-річного австралійця затримали поблизу німецько-данського кордону.

Європол зазначає, що послугами ринку користувалися майже 500 тисяч продавців, а його обіг сягав 140 мільйонів євро.

«До закриття DarkMarket був найбільшим у світі торговим майданчиком у Darknet з майже 500 тис. користувачів та понад 2,4 тис. продавців. На ньому проведено не менше 320 тис. транзакцій і переміщено більше 4,65 тис. Bitcoin та 12,8 тис. Monero, двох найпопулярніших криптовалют. За поточним курсом це становить понад 140 млн євро», – йдеться у повідомленні.

На цьому майданчику продавалися нелегально наркотики, фальшиві гроші, вкрадені дані кредитних карт, анонімні SIM-карти, шкідливе ПЗ та інше.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці США та низки європейських країн провели масштабну спецоперацію, внаслідок якої затримали 179 ймовірних злочинців, які продавали наркотики у Darknet, та вилучили близько півтонни забороненних речовин, понад 6,5 млн доларів та зброю.