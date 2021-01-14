Снігопад у Києві: дорожники працюватимуть цілодобово (фото)

Водіїв просять не паркувати автомобілі обабіч проїжджої частини вулиць та доріг, аби не заважати прибиранню снігу

У другій половині дня четверга, 14 січня, в Києві посилився снігопад.

Наразі на дорогах столиці працюють 185 одиниць спецтехніки комунальної корпорації «Київавтодор» та понад 400 осіб із бригад ручного прибирання. У зв’язку із інтенсивними опадами дорожники працюватимуть цілодобово.

Дорожники продовжують обробляти вулиці посипальними матеріалами, аби не допустити ожеледиці. Уже використали 213 тонн солі та 82 тонни піщано-соляної суміші. Особливу увагу приділяють тротуарам, де працюють 64 бригади з ручного прибирання (443 особи) та малогабаритна техніка.

Київавтодор закликає водіїв не паркувати автомобілі обабіч проїжджої частини вулиць та доріг, аби не заважати прибиранню снігу спеціалізованою технікою.

У Києві з 14 січня очікується погіршення погодних умов. Упродовж 14-15 січня, за прогнозом синоптиків, у столиці можливий сніг, інтенсивні опади прогнозують вдень 14 січня. Також очікується значне зниження температури. Удень 14 січня до -4°C. А вночі проти 15 січня – до -11°C. Упродовж 16-18 січня вдень прогнозують до -15°C, вночі до -20°C.

З 14 січня у Києві почали функціонувати пункти обігріву.