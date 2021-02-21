Сьогодні Міжнародний день рідної мови: історія свята, традиції та прикмети

Міжнародний день рідної мови був встановлений у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО

За даними ЮНЕСКО, у світі існує близько 6000 мов, 43% з них знаходяться під загрозою зникнення

Сьогодні, 21 лютого, у світі відзначаються Міжнародний день рідної мови та Всесвітній день екскурсовода, а віряни вшановують пам'ять пророка Захарія.

Міжнародний день рідної мови був встановлений у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної та культурної багатоманітності.

За даними ЮНЕСКО, у світі існує близько 6000 мов, 43% з них знаходяться під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється в тому випадку, коли її перестають, з тої чи іншої причини, вживати та вивчати більше 30% носіїв мови.

Лише в Європі небезпека загрожує 30 мовам, а 13 із них перебувають на межі зникнення.

Історія свята

21 лютого 1952 року у Бангладеш пакистанська влада жорстоко придушила мітингувальників (це були переважно студенти), які висловлювали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної – бенгальської, мови.

Після проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році, цей день відзначають в країні як день мучеників, вшановуючи пам’ять загиблих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 21 лютого віряни вшановують пам'ять одного із дванадцяти малих пророків – Захарія. Він став автором опусу «Книга пророка Захарія», котра займає передостаннє місце серед старозавітних пророчих творів.

Народні прикмети й традиції

Грім в цей день віщує вітряну погоду навесні та влітку.

Мороз 21 лютого – до швидкого настання весни та потепління.

Чим холодніший останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень.

Якщо на деревах іній, то вдасться багато меду зібрати.

Якщо гуси пожвавилися, купаються в снігу, то скоро потеплішає.

Собака в снігу валяється – чекай тепла.

Якщо тварини себе неспокійно ведуть, то буде снігопад або заметіль.

Дуги або кола навколо місяця – до ранньої весни.

Що не можна робити сьогодні

В цей день не можна пломбувати зуби та проводити хірургічні операції. Вважається, що лікування не піде пацієнтові на користь.

Ще не можна нікому заздрити, інакше наврочите людині.

Хто святкує день ангела

У неділю, 21 лютого, іменини відзначають Захар, Макар, Савва, Степан, Федір.