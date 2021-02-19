На «Укрпошті» в Кривому Розі розгорівся мовний скандал (відео)

Адміністраторка «Укрпошти» назвала чоловіка, який вимагав української, «бидлом»

Працівницю одного з відділень «Укрпошти» в Кривому Розі попросили перейти на українську й зауважили, що вона без захисної маски. Однак жінка у відповідь викликала поліцію. Відео з’явилося у YouTube.

Правоохоронцям телефоном жінка представилася як адміністраторка відділення й поскаржилася, що відвідувач знімає її на відео. Водночас чоловіку, який поцікавився, чому вона відмовляється говорити українською та чому без маски, та відповіла: «Ви не маєте права мене тут знімати. Вийдіть геть, ще раз вам кажу».

«Ні, я дочекаюся поліції. Може, ви хоч би маску надягнули?», – запитав відвідувач. Потім чоловік попередив, що доповість про її поведінку керівництву компанії. Своєю чергою, працівниця «Укрпошти» пообіцяла подати заяву до суду за начебто погрози.

«Я розмовляю, як мені зручно, і ніхто ніякою мовою не забороняв розмовляти. Я бачу, розумні дуже (…) Поводитеся, як бидло», – заявила адміністраторка.

Потім чоловік зауважив: «Ви не носите маску, відповідаєте не державною мовою, ви відмовляєте мені в наданні послуг. Тоді хто тут і що порушує? Можете мені сказати? І хто з нас бидло?». Жінка поспілкувалася з поліцією, але після цього заспокоїлася.

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