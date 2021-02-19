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    Мовний скандал. Батько блогерки, яка вилаяла українську мову, виявився держслужбовцем

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    <p>Блогер закликав батьків вибачитися за поведінку доньки, а українців &ndash; бойкотувати бізнес батьків</p> - Мовний скандал. Батько блогерки, яка вилаяла українську мову, виявився держслужбовцем

    Блогер закликав батьків вибачитися за поведінку доньки, а українців – бойкотувати бізнес батьків

    Фото: скріншот відео

    Матір скандальної блогерки володіє мережею «Паніні-гриль»

    15-річна киянка Ліза Леоненко, котра напередодні потрапила у мовний скандал, образивши україномовних громадян записаним у TikTok відео, виявилась донькою державного службовця. Про це у YouTube розповів блогер та журналіст Мирослав Олешко.

    Посилаючись на дані НАЗК, Олешко зазначив, що батько дівчинки працює у Державній службі спецзв’язку та захисту інформації України.

    Водночас матір дівчини – Ніна Леоненко – володіє мережею «Паніні-гриль». Олешко закликав батьків вибачитися за поведінку своєї доньки, а українців – бойкотувати їхній бізнес.

    «Російськомовні кияни виходили на Майдан за свободу. Російськомовні кияни їхали на Донбас захищати нашу землю. На фронті у нас, а я в окопах бував, зараз перебуває 80% російськомовних хлопців, які спокійно розмовляють з україномовними. І жоден російськомовний такого не скаже. Таке скаже тільки той, хто ненавидить свою Батьківщину», – зазначив блогер.

    Нагадаємо, блогерка з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Ролик викликав негативну реакцію в соцмережах. Дівчині 15 років.

    У відео вона розповідає, що близько місяця тому виставила відео, в якому розповіла, що не любить українську мову. Дівчина зазначила, що її «дуже дратує ця мова, особливо її звучання». «Тому, маленькі патріотики зі своєї зал* *пи та своїх сіл, від'* *біться від мене, будь ласка. Тому що в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською. Всі говорять російською і нікого це не **бе», – сказала вона.

    Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.

    Теги: бізнес мова скандал кияни журналіст
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