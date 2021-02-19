В Україні можна матюкати державну мову? Владу просять посилити відповідальність

За словами Ніцой, зневажливі виступи блогерів не підпадають під мовне законодавство

У мовному законі не передбачене покарання громадян, які зневажливо висловлюються щодо мови української нації. Ми можемо хіба що публічно засуджувати дії таких громадян, та й усе. Про це громадська діячка й письменниця Лариса Ніцой написала на своїй сторінці в мережі Facebook.

«На момент розробки закону ми пропонували пункт на кшталт «Публічне приниження чи зневажання громадянами української мови є протиправними». Адже в Законі про голодомор є пункт, що публічне заперечення голодомору – це наруга… і приниження гідності… тому є протиправним». Подібний пункт ми пропонували внести й у Закон про мову, але нашу пропозицію відхилили», – повідомила Ніцой.

Вона підкреслила, що зараз в інтернеті публічно різні блогери брутально висловлюють свою зневагу до української мови – засобу української ідентичності.

«Заново перерила весь мовний закон у пошуках статті, під яку підпадають дії блогерів, які публічно матюкають українську мову – і не знайшла. Таких блогерів можна притягнути за статтями інших законів, наприклад, за хуліганство, але за статтями мовного закону – ні», – додала вона.

У ст. 53 мовного закону говориться про захист державної мови від публічного приниження чи зневажання і вказано, що зневажання не може бути в публічних виступах: посадових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, підприємств, установ та організацій державної й комунальної форм власності, громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб, а також посадових осіб іноземних держав.

За словами Ніцой, матюкливі зневажливі публічні виступи блогерів не підпадають під жодну з перерахованих вище категорій.

Вона публічно звернулася до мовного омбудсмена, який, згідно з законом, подає пропозиції Кабінету міністрів України щодо внесення змін до законодавства щодо захисту державної мови.

«Пане мовний омбудсмен, Тарасе Кремінь. Прошу подати пропозицію Кабінету міністрів України з внесення в закон такої зміни «Публічне приниження чи зневажання української мови, головної ознаки ідентичності української нації та невіддільного елементу конституційного ладу – є приниженням гідності українського народу, та підривом конституційного ладу України – і тому вважається протиправним», – сказала Ніцой.

Нагадаємо, блогерка з TikTok Ліза Леоненко записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Ролик викликав негативну реакцію в соцмережах. Вона виявилась донькою державного службовця.