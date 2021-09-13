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    Сонце та грози: прогноз погоди в Україні на 13 вересня

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    Грози на Заході та сонячно у інших регіонах: прогноз погоди на 13 вересня - Сонце та грози: прогноз погоди в Україні на 13 вересня
    Грози на Заході та сонячно у інших регіонах: прогноз погоди на 13 вересня
    Фото з відкритих джерел

    Деякі регіони України 13 вересня почне заливати осінніми дощами

    Погода в Україні в понеділок, 13 вересня, буде переважно теплою, але місцями прогнозують зливи з грозами. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

    Очікується, що негода 13 вересня накриє західні регіони, Житомирську область і Київ. Передбачаються опади у вигляді дощів. Як попереджають в Укргідрометцентрі, дощі можуть супроводжуватися грозами.

    На решті території сухо. Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.

    Температура повітря вдень у західних регіонах коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла, уночі впаде до 10-12 градусів тепла.

    На Сході вдень буде спекотно до +23-27 °C. Опадів не очікується, прогнозують суху і ясну погоду.

    Прогноз погоди в Україні на 13 вересня
    Прогноз погоди в Україні на 13 вересня

    У північних регіонах температура повітря становитиме від 24°C до 26°C. На Півдні температура повітря вдень прогріється до +28°C.

    У центрі вдень очікується до +24-27°C. У Києві сьогодні буде хмарно, вдень очікується дощ. Стовпчики термометрів у столиці показуватимуть вдень максимум +26 °C.

    Вітер в Україні змінних напрямків, зі швидкістю переважно 5-10 м/с.

    Теги: прогноз погоди Київ повітря вітер негода
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    Сонце та грози: прогноз погоди в Україні на 13 вересня