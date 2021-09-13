  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Кличко надіється, що Київ омине суворий локдаун

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Столична влада готується до різних сценаріїв - Кличко надіється, що Київ омине суворий локдаун

    Столична влада готується до різних сценаріїв

    Фото з відкритих джерел

    У Києві вже зроблено понад 1,5 млн щеплень

    Київський міський голова Віталій Кличко висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати суворий локдаун. Про це мер столиці заявив в ефірі одного з телеканалів.

    «Я сподіваюся, що до суворого локдауну не дійде. І потреби повністю закривати місто вдасться уникнути. Але ми готуємося до різних можливих варіантів. І сьогодні головна умова для уникнення суворого локдауну – вакцинація», – сказав Кличко.

    Щодо вакцинації, то за словами мера, у Києві вже зроблено понад 1,5 млн щеплень. Понад половина з них – двома дозами.

    Також він розповів, що у столиці до третьої хвилі коронавірусу вже підготували 4,1 тис. ліжок, 98% з яких забезпечені киснем. За його словами, є можливість розгорнути ще 5,5 тис. додаткових ліжок у лікарнях другої черги.

    Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні. З понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму.

    Зазначимо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ готується до введення локдауну з 15 вересня, під час якого закриють заклади харчування, салони краси й обмежать користування громадським транспортом.

    Як уже відомо, у неділю Covid-19 виявили у майже 800 українців. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56) областях.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.

    Читайте також інтерв’ю: Інфекціоніст Надія Дребот: Після одужання від Covid-19 треба вакцинуватися
    Теги: Віталій Кличко Київ вакцинація місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кличко надіється, що Київ омине суворий локдаун