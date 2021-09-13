Кличко надіється, що Київ омине суворий локдаун

У Києві вже зроблено понад 1,5 млн щеплень

Київський міський голова Віталій Кличко висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати суворий локдаун. Про це мер столиці заявив в ефірі одного з телеканалів.

«Я сподіваюся, що до суворого локдауну не дійде. І потреби повністю закривати місто вдасться уникнути. Але ми готуємося до різних можливих варіантів. І сьогодні головна умова для уникнення суворого локдауну – вакцинація», – сказав Кличко.

Щодо вакцинації, то за словами мера, у Києві вже зроблено понад 1,5 млн щеплень. Понад половина з них – двома дозами.

Також він розповів, що у столиці до третьої хвилі коронавірусу вже підготували 4,1 тис. ліжок, 98% з яких забезпечені киснем. За його словами, є можливість розгорнути ще 5,5 тис. додаткових ліжок у лікарнях другої черги.

Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні. З понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму.

Зазначимо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ готується до введення локдауну з 15 вересня, під час якого закриють заклади харчування, салони краси й обмежать користування громадським транспортом.

Як уже відомо, у неділю Covid-19 виявили у майже 800 українців. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56) областях.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.