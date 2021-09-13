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    Під час гасіння пожежі в Києві вогнеборці врятували двох людей

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    Під час гасіння пожежі в Києві вогнеборці врятували двох людей - Під час гасіння пожежі в Києві вогнеборці врятували двох людей
    Під час гасіння пожежі в Києві вогнеборці врятували двох людей
    Фото: «Київ.Оперативний»

    Під час гасіння пожежі було врятовано двох чоловіків, яких було передано працівникам швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом отруєння чадним газом

    Під час гасіння пожежі в Києві вогнеборці врятували двох людей. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено особисті речі та меблі, закопчено стіни та стелю квартири. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ.Оперативний».

    Пожежа сталася на прооспекті Володимира Маяковського, 30-А, що у Деснянському районі столиці.

    До місця виклику було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла у кімнаті однієї із квартир на 8-поверсі 10-поверхового житлового будинку.

    О 20:22 бійці локалізували, а потім погасили пожежу на площі 5 кв.м. Під час гасіння пожежі було врятовано двох чоловіків 1977 та 1979 років народження, яких було передано працівникам швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом отруєння чадним газом.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціально пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

    Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.

    Нещодавно у Києві вночі сталася масштабна пожежа. У результаті пожежі в житловому будинку загинула жінка, евакуйовано шістьох осіб,

    Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому гуртожитку на вулиці Дегтярівській.

    Як повідомлялося, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

    Теги: пожежа Київ ДСНС отруєння
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    Під час гасіння пожежі в Києві вогнеборці врятували двох людей