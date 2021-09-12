В Києві сталася ДТП за участі восьми автомобілів (відео, фото)

Столичні поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю восьми автівок у Голосіївському районі

Внаслідок автопригоди п’ятьох потерпілих, серед яких 11-річна дитина, госпіталізовано до лікарні

У Голосіївському районі Києва вісім автомобілів потрапили в аварію. П’ятьох потерпілих госпіталізували до лікарні, серед них є дитина. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Хонда Акорд», рухаючись у напрямку міста Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем «Кіа». Після чого вказані транспортні засоби виїхали у зустрічному напрямку. У результаті ці два авто зіткнулися з автомобілями «Джип», «Шкода», «Хюндай», «Хонда» та двома «Фольксвагенами».

Внаслідок автопригоди п’ятьох потерпілих, серед яких 11-річна дитина, госпіталізовано до лікарні.

Під час встановлення подробиць, з’ясувалося, що водій автомобіля «Хонда Акорд» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Правоохоронці провели освідування на вміст алкоголю водія автомобіля «Хонда Акорд» на приладі «Драгер», який показав 1,7 проміле алкоголю», -– відзначає пресслужба.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Раніше, до поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у місті Ірпені по вулиці Поповича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілей.

На місце події направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Бучанського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що автомобіль марки Skoda рухаючись у напрямку Ірпеня здійснив зіткнення з попутним авто Dacia. Надалі автомобіль Dacia вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Opel, який пісця цього в‘їхав у паркан.

Нагадаємо, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.

Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».