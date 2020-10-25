Сонячно та подекуди дощі: прогноз погоди на 25 жовтня



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Удень стовпчики термометрів показуватимуть від 14 до 21 градуса

Погода в неділю, 25 жовтня на більшості території України буде сухою, теплою та сонячною. Натомість у деяких західних регіонах є імовірними дрібні дощі.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Температура вночі становитиме 4-9 градусів тепла, на узбережжі морів до 12 градусів. Удень очікується 14-19 градусів, у південній частині до 21 градуса.

Дощитиме лише у Львівській області, а також на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині. Загалом на заході температура повітря підніметься до 15 градусів тепла.

Щодо решти української території, то тут буде без опадів.

Найхолоднішу погоду прогнозують на вищезазначених Львіщині та Франківщині, а також на Київщині - +12…+14. А найбільш осінню спеку можна буде спостерігати в Криму – +20…+22.

Лише на заході вітер дутиме з південного сходу, в інших областях – з південного заходу. В обох випадках його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

У Києві неділя буде без опадів. Температура вночі 9-11 градусів, удень 12-14 градусів.