Чим небезпечна вирубка лісів в Україні (відео)



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Фото: agropolit.com

Повені, які щорічно відбуваються в західних областях, можуть бути викликані саме неконтрольованою вирубкою лісів

Лисі гори, а замість вікових дерев - пеньки! Українські ліси стрімко рідіють і зникають в результаті безконтрольного вирубування. Як правильно доглядати за «зеленими легенями» України і до яких наслідків призводить діяльність «чорних лісорубів», розповіли в програмі «Ранок з Інтером».

Дослідники вважають, що масштабні повені, які щорічно відбуваються в західних областях України, викликані надмірними опадами і неконтрольованою вирубкою лісів! Одне доросле дерево, за даними вчених, здатне зупинити до 500 літрів води. Тому величезні ліси з тисячами дерев стають природною дамбою, яка може захистити населені пункти від руйнівних потоків. Якщо ж в «дамбі» одна за одною з'являються щілини - на місці знищених насаджень - крізь них просочується вода.

Причинами руйнівних повеней в західних областях зацікавилася Служба безпеки України. Правоохоронці розслідують справу за статтею «Екоцид» - масове знищення рослинного світу, яке може привести до екологічної катастрофи. За підрахунками захисників навколишнього середовища, протягом 15 років в Україні незаконно знищили до 18% лісів.

У Державному агентстві лісових ресурсів України запевняють, що браконьєри діють майже у всіх регіонах нашої країни. Дерева знищують і місцеві жителі, яким дрова потрібні для прогріву будинків, і «чорні лісоруби», які заробляють на продажу деревини величезні гроші. Щоб попередити незаконне знищення деревини, представники лісової охорони проводять спеціальні рейди - щодня об'їжджають територію лісництва за визначеними маршрутами.

«На сьогоднішній день є такі, можна сказати, злочинні групи, що займаються крадіжкою лісу, - розповідає Леонід Ільченко, співробітник центрального апарату Державного агентства лісових ресурсів України. - Ріжуть спеціально, заготовляючи цінні породи. Потім вони йдуть на переробку приватними пилорамами».

Лісники відзначають, що проріджувати дерева час від часу потрібно - прибирати хворі і зайві, які перетворюють ліс в непролазні хащі. Якщо довгий час не проводити такі вирубки, вже через 10-15 років виникає конкурентна боротьба серед дерев - за світло, вологу, поживні речовини. Ліс починає слабшати. А потім - просто вмирає.

«Мертвий ліс не виконує свої важливі функції - водорегулювальну, грунтопокращувальну, очищення повітря, - пояснює Іван Черевко, головний лісничий Тетерівського лісгоспу. - Він уже не виділяє кисень, в результаті процесу гниття виділяється вуглекислий газ. Крім того, такі насадження дуже небезпечні в плані пожеж».

Саме мертвий ліс, на думку фахівців, цього літа міг сприяти поширенню полум'я під час масових пожеж у Чорнобильській зоні і на Житомирщині. Загасити вогонь в лісі, де безліч сухих дерев, надзвичайно складно.

Ліс - живий організм, зазначають лісівники. Він потребує оновлення та лікування. Але всі ці роботи повинні виконувати професіонали - після законних рубок поляна пустує не більше року, потім на ній з'являються нові деревця. «Майбутній ліс засаджуємо готовими маленькими саджанцями, які вирощують в господарствах за спеціальною технологією, - розповідає лісничий Кухарського лісництва Олександр Федоренко. - Цього року таким чином відновили вже 32 тисячі гектарів лісу, висадивши більше 100 мільйонів саджанців і сіянців».

За підрахунками захисників навколишнього середовища, якщо підсумувати площі всіх вирубок браконьєрів, що з'явилися тільки за роки незалежності України, вийде близько 800 тисяч гектарів. Це можна порівняти з територією Чернівецької області. Але навіть якщо всі ці пустирі засадити прямо зараз, пройде мінімум півстоліття, перш ніж вони знову перетворяться в ліс, здатний дарувати життя і захищати - очищати повітря і затримувати потоки води!

Телеканали «Інтер», НТН і радіо «П'ятниця» закликають українців озеленювати країну і приєднатися до ініціативи «Посади дерево». Щоб дізнатися, як взяти участь у всеукраїнській акції, заходьте на сайт derevo.inter.ua. Кожен з нас реально може вплинути на те, яким повітрям будемо дихати ми і наші діти!