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    В Україні синоптики прогнозують до кінця жовтня погоду без морозів

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    У Києві у день виборів 25 жовтня очікується до 15 градусів тепла - В Україні синоптики прогнозують до кінця жовтня погоду без морозів
    У Києві у день виборів 25 жовтня очікується до 15 градусів тепла

    До наступної п’ятниці, 30 жовтня, середня температура вдень очікується в межах 11-16 градусів тепла

    В Україні очікується тепла погода до кінця жовтня. Температура повітря буде вище кліматичної норми. Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Зоя Олійник.

    Зазначається, що до наступної п’ятниці, 30 жовтня, середня температура вдень очікується в межах 11-16 градусів тепла, в ночі від 1 до 7 градусів з позначкою плюс.

    «Лише наприкінці тижня температура знизиться на декілька градусів. Але значного похолодання до кінця місяця не прогнозується. Морозів у жовтні ми не очікуємо», – сказала метеоролог.

    Синоптик також відзначила, що погода у день виборів, у неділю, 25 жовтня, сприятиме приходу на виборчі дільниці.

    «У цілому в Україні очікується помірно тепла погода, на більшості території опадів не буде. У Києві прогнозується до 15 градусів тепла», – поінформувала Олійник.

    Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько до середніх багаторічних значень, на решті території – на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

    Як повідомлялося, метеорологічна осінь у 2020 році прийшла до Києва тільки на Покрову, коли середньодобова температура повітря опустилася нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. До цього найпізніше осінь приходила в столицю 7 жовтня 1999 року.

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