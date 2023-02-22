Названо три емоційні прояви, які найкраще описують настрій українців

Найрідше учасники опитування говорили про апатію, роздратування чи гнів, еоли йшлося про майбутнє.

Щоб описати свій настрій протягом останнього місяця, українці вжили терміни «тривога», «очікування покращення» і «надія». Такі висновки містяться у соціологічному дослідженні, проведеному серед 1200 респондентів, яке оприлюднив Український інститут майбутнього.

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Згідно з даними опитування, зафіксовано три емоційні прояви, які найкращим чином описують настрій респондентів протягом останнього місяця:

«тривога» (57%)

«очікування покращень» (46%)

«надія» (41%).

При цьому 61% учасників зазначили, що, думаючи про майбутнє, у них виникає емоція «очікування покращень», 59% – емоція «надія», 44% – емоція «тривога». Найрідше серед емоцій щодо майбутнього учасники зазначали «апатію» (6%), роздратування (6%), гнів (4%) та агресію (3%).Зі слів авторів дослідження, порівняння емоцій, які найкращим чином описують настрій протягом останнього місяця та настрій щодо майбутнього, свідчить про більш позитивні настрої щодо майбутнього серед учасників опитування.

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Нагадаємо, як ми писали раніше, попри майже 10 місяців повномасштабної війни за плечима, ми дивимося в майбутнє з позитивом. Дві третини опитаних українців очікують, що прийдешній 2023 рік буде кращим за попередній. 12% вважають, що рік буде таким самим, 16% – гіршим. У порівнянні із минулорічним дослідженням показники більш оптимістичні. Також майже 90% дивляться у 2023 з оптимізмом, лише 6% з песимізмом.

Крім того, за рік повномасштабного вторгнення рф в Україну довіра українців до ЗСУ зросла з 65 до 97%, до президента – з 36 до 90%. І якщо більшість (65%) хотіли, аби Зеленського переобрали на наступний термін, то роботою Верховної Ради більше не задоволені (54%), ніж задоволені (37%). І якби найближчого часу відбувалися вибори, то майже половина шукали б альтернативу серед нових партій.