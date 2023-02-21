Як війна змінила українців: результати опитування

Вступ України до НАТО підтримують 86% українців, а до ЄС – 87%

За рік повномасштабного вторгнення рф в Україну довіра українців до ЗСУ зросла з 65 до 97%, до президента – з 36 до 90%. Про це свідчать результати опитування групи «Рейтинг»

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І якщо більшість (65%) хотіли, аби Зеленського переобрали на наступний термін, то роботою Верховної Ради більше не задоволені (54%), ніж задоволені (37%). І якби найближчого часу відбувалися вибори, то майже половина шукали б альтернативу серед нових партій.

Водночас вступ України до НАТО підтримують 86% українців, а до ЄС – 87%.

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Відбулися зміни і в національній самоідентифікації українців: абсолютна більшість респондентів ідентифікує себе як громадян України (порівняно з 2021 роком показник зріс з 76% до 94%). Половина ідентифікують себе європейцями (подвійний ріст).

22% українців за рік війни перейшли на частіше використання української мови.

У підсумках 2022 року, дві третини опитаних фіксують погіршення свого матеріального становища, третина – відсутність змін. Одночасно у майже 40% (проти 14% наприкінці 2021 року) відбулося зростання впевненості у майбутньому. Пріоритетами для відновлення країни вбачають відновлення підприємств й робочих місць та відбудову пошкоджень, адже більшість українців хочуть роботи, а не соціальної допомоги.

Також відбувся ріст довіри до ЗМІ, проте основною особливістю воєнного часу є різка зміна каналів комунікацій і отримання інформації громадянами. І якщо довіра до національних та місцевих медіа зросла, то частота споживання їх новинного контенту – навпаки зменшилася. Натомість спостерігається значний ріст у груп і каналів в месенджерах (з 11% до 41%), а також в YouTube (з 21% до 29%). Зберегли вплив соціальні мережі (35%).

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Фіксується і значне зростання суспільної самооцінки. Більшість опитаних оцінили положення України вище середнього – 4,6 бала з 7 максимальних, що в 1,5 раза вище показника 2021 року. Дві третини опитаних оцінили майбутні перспективи України на найвищому рівні.

Головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну, – гордість. Внаслідок повномасштабного вторгнення і героїчного спротиву українського народу цей показник виріс більш ніж вдвічі – з 34% до 75%.

Нагадаємо, триває 363-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення