Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чого чекають українці від 2023 року: результати вражають 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чого чекають українці від 2023 року: результати вражають 
Дві третини опитаних очікують, що прийдешній рік буде кращим за попередній 
фото з відкритих джерел

Попри майже 10 місяців повномасштабної війни за плечима, ми дивимося в майбутнє з позитивом 

Дві третини опитаних українців очікують, що прийдешній 2023 рік буде кращим за попередній. 12% вважають, що рік буде таким самим, 16% – гіршим. У порівнянні із минулорічним дослідженням показники більш оптимістичні. Також майже 90% дивляться у 2023 з оптимізмом, лише 6% з песимізмом. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». 

У межах дев’ятнадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни 20-21 листопада 2022 року проведено комплексне дослідження щодо оцінок змін у різних сферах життя, очікувань та сподівань громадян нашої країни на наступний рік. Виявилося, що станом на кінець 2022 року більше 82% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, лише 7% – у неправильному. Оцінка напрямку розвитку справ як правильного домінує в усіх регіональних розподілах та вікових групах.  

7 фото
На весь екран
фото: Рейтинг

Абсолютна більшість опитаних (97%) впевнена, що Україна зможе відбити напад Росії.

Оцінюючи зміни у різних сферах за останній рік, більше позитивних оцінок було зафіксовано щодо політичної ситуації (близько половини зазначили, що вона покращилася) та відчуття впевненості у майбутньому (майже 40% опитаних зазначили про покращення).  

У динаміці за останній рік покращилося відчуття впевненості у майбутньому та оцінки щодо політичної ситуації в країні. Оцінюючи зміни в окремих сферах, найкращі оцінки спостерігаються в оцінці обороноздатності країни (90%) та міжнародному іміджі України (86%).  

Нагадаємо, громадяни Російської Федерації все ще підтримують військові дії проти України, попри зростання втоми від війни за останні шість місяців.

Читайте також: Епідемія оптимізму. Війна змінила українців: соціологи фіксують вражаючі тренди
Теги: українці Україна рейтинг напад

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують відбивати навалу окупантів
Особливості війни. Як розпізнати шкідливого командира
Вчора, 17:26
Публікація звернення стане значним дипломатичним досягненням
Заклик до Росії припинити війну: Європейський Союз і НАТО готують спільну заяву
Сьогодні, 06:55
За словами адмірала Радакіна, вичерпання боєприпасів у росіян зменшує їх здатність проводити успішні наземні наступи
Британський адмірал пояснив, чому війна стає важчою для Росії
Сьогодні, 16:40

Суспільство

Чого чекають українці від 2023 року: результати вражають 
Чого чекають українці від 2023 року: результати вражають 
В Україні оголошено штормове попередження
В Україні оголошено штормове попередження
За скільки держава та муніципалітети купують генератори. Дані Prozorro
За скільки держава та муніципалітети купують генератори. Дані Prozorro
Куди звертатися, коли зникло світло? Нові рекомендації від ДТЕК
Куди звертатися, коли зникло світло? Нові рекомендації від ДТЕК
На Півночі країни випаде сніг: прогноз погоди на 15 грудня
На Півночі країни випаде сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Історія одного села: на Черкащині переселенці можуть отримати безкоштовне житло
Історія одного села: на Черкащині переселенці можуть отримати безкоштовне житло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
«Бавовна» в російському Курську: з'явились подробиці вибухів (відео)
12K
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го
9824
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці
9053
У Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot
7548
США повідомили, чи закінчиться війна до кінця року

Новини

ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Вчора, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Вчора, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Вчора, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Вчора, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту