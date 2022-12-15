Чого чекають українці від 2023 року: результати вражають 

Дві третини опитаних очікують, що прийдешній рік буде кращим за попередній

Попри майже 10 місяців повномасштабної війни за плечима, ми дивимося в майбутнє з позитивом

Дві третини опитаних українців очікують, що прийдешній 2023 рік буде кращим за попередній. 12% вважають, що рік буде таким самим, 16% – гіршим. У порівнянні із минулорічним дослідженням показники більш оптимістичні. Також майже 90% дивляться у 2023 з оптимізмом, лише 6% з песимізмом. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

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У межах дев’ятнадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни 20-21 листопада 2022 року проведено комплексне дослідження щодо оцінок змін у різних сферах життя, очікувань та сподівань громадян нашої країни на наступний рік. Виявилося, що станом на кінець 2022 року більше 82% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, лише 7% – у неправильному. Оцінка напрямку розвитку справ як правильного домінує в усіх регіональних розподілах та вікових групах.

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фото: Рейтинг

Абсолютна більшість опитаних (97%) впевнена, що Україна зможе відбити напад Росії.

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Оцінюючи зміни у різних сферах за останній рік, більше позитивних оцінок було зафіксовано щодо політичної ситуації (близько половини зазначили, що вона покращилася) та відчуття впевненості у майбутньому (майже 40% опитаних зазначили про покращення).

У динаміці за останній рік покращилося відчуття впевненості у майбутньому та оцінки щодо політичної ситуації в країні. Оцінюючи зміни в окремих сферах, найкращі оцінки спостерігаються в оцінці обороноздатності країни (90%) та міжнародному іміджі України (86%).

Нагадаємо, громадяни Російської Федерації все ще підтримують військові дії проти України, попри зростання втоми від війни за останні шість місяців.