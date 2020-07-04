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    Суспільство

    Спека до +38, дощі і грози: прогноз погоди на 4 липня

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    В Україні прогнозують пекельну спеку під +40, але місцями накриє град і шквали - Спека до +38, дощі і грози: прогноз погоди на 4 липня
    В Україні прогнозують пекельну спеку під +40, але місцями накриє град і шквали

    Негоду прогнозують у західних та північних областях, а також у Одеській області

    У більшості областей Україні 4 липня очікуються грози, місцями з градом.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +21...+27 градусів.

    У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +10...+15 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+34 градуси, у Житомирській області +22...+27 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +31...+37 градусів. У Вінницькій області короткочасний дощ, гроза, пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Температура вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+30 градусів.

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    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+23 градуси, вдень +32...+37 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +33...+39 градусів.

    У суботу, 4 липня, в Києві мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, вночі без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+30 градусів, вночі +19...+21 градус, в той час, як червень в Києві побив 5 температурних рекордів.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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