Пасажирів потягу, що їхав до Херсона, залило дощем (відео)



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Пасажирів приміського потягу Апостолове – Херсон залило дощем

«Укрзалізниця» вже звільнила керівників депо станції, які випустили на маршрут «дірявий» вагон

Потрапили під зливу, не виходячи з вагону. У такій ситуації 30 червня опинились пасажири приміського потягу №6701 Апостолове – Херсон, який обслуговується Одеською залізницею.

Один із пасажирів поїзда опублікував відео, на якому видно, як у багатьох місцях зі стелі плацкартного вагону ллються потоки води. Сховатися від них вдалося далеко не всім людям.

Відео викликало чималий резонанс, на який вже відреагували в «Укрзалізниці». Пресслужба компанії заявила, що винні у допуску до курсування поїзда у несправному стані вже звільнені.

«Укрзалізниця» звільнила керівників пасажирського вагонного депо станції Миколаїв, які випустили на маршрут поїзд Апостолове — Херсон у неналежному стані. Зокрема, припинені трудові відносини з начальником депо та його заступником, який відповідає за експлуатацію рухомого складу», – йдеться в повідомленні.

Також в «Укрзалізниці» пообіцяли, що проведуть службову перевірку цього інциденту і відповідності дій провідників, пише Новий день.

«Адже в складі поїзда були справні вагони з вільними місцями, у яких можна було розмістити пасажирів. Просимо вибачення у пасажирів. Усі поїзди, що виходять на маршрут, мають відповідати технічним і санітарним вимогам», – повідомила пресслужба компанії.

Раніше «Укрзалізниця» звільнила посадових осіб, які випустили на маршрут у неналежному стані приміський поїзд Херсон — Миколаїв.

Приміський потяг Апостолове – Херсон курсує щодня на території Дніпропетровської і Херсонської областей.