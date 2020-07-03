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    Спека і гроза: синоптики розповіли про погоду в Києві в суботу

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    Спека і гроза: синоптики розповіли про погоду в Києві в суботу

    У Києві оголошено перший рівень небезпеки

    У суботу, 4 липня, у Києві очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий).

    Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Також у суботу синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, північний вітер 5-10 м/с, температуру вночі 19-21°, вдень – 28-30°.

    Під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +21,7°С, що на 3,5°С вище за кліматичну норму.

    За рейтингом найтепліших за 140 років цьогорічний червень зайняв шосте місце.

    У Києві з 10 по 12 червня було побито аж 5 температурних рекордів. 8 днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С.

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