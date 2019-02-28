Наказ, виданий у грудні 2013 року Лєбєдєвим та Заманою, потребує розслідування, - військовий експерт



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Володимира Заману підозрюють у державній зраді

Це не перший випадок, коли вищого офіцера притягають до відповідальності за розкрадання в армії, - Козій

Військовий аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій заявив про те, що спільний наказ, що видали екс-міністр оборони Лєбєдєв і колишній керівник Генштабу Збройних Сил Володимир Замана в грудні 2013 року, потребує розслідування. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Козій зазначив, що ЗМІ часто звертаються до нього за оцінкою діяльності колишнього НГШ-ГК ЗСУ генерал-полковника Замани.

«Хотів би звернути увагу на те, що я його особисто не знаю, ні як людину, ні як «полководця», - зазначив Козій.

Військовий аналітик вважає, що коли стверджують що самі чули або знають, що він зупинив застосування армії проти народу і ЧФ РФ йому був ворогом, «я би не був би настільки впевненим тільки через те, що архіви не горять».

«Згаданий наказ діяв до серпня минулого року і Військова прокуратура мала примірник для його аналізу. Чи він створив «казус Беллі» по відношенню до народу для себе або наступника, думаю так», - написав експерт.

Козій підкреслює, що це не перший випадок, коли вищого офіцера притягають до відповідальності і Комітет ВРУ з питань безпеки і оборони чітко зазначив, що до розслідування розкрадання в армії повинні бути притягнуті не тільки або не стільки міністри оборони, але й начальники генерального штабу та інші з 1991 до нашого часу.

Козій додав, що на його погляд основна причина такого явища криється, в першу чергу, в суспільстві, коли політики не хочуть брати на себе відповідальність і змушують «слабких» підлеглих їм військових приймати неправомірні рішення, такі «зручні ід ....» зі зниженим рівнем соціальної відповідальності.

«Як з’ясувалось вищий офіцерський склад стає заручником дій політиків через свою слабкість та бажання отримати чергове підвищення або військове звання, що одноосібно присвоює чи надає президент. Як захистити військових від цього свавілля? Запобігти цьому може тільки запровадження потужної системи Демократичного цивільного контролю (ДЦК), що надав би Комітету ВРУ певні повноваження та можливості, але парадокс у тому, що політики не хочуть цього а військові не розуміють цього. Цікаво що і від нових обранців на посаду президента ми теж не почули питання впровадження ДЦК», - зауважив Козій.

Експерт запитує, кому у нас належить армія - народу, державі або політичним силам? «Чи є у нас армія поза політикою? Чи є відомство яке контролює участь військових у політиці? Як результат чергова справа», - пише він.

«Хто розтягує армію по партійних осередках, коли їх керівництво активно співпрацює з СДПУ, КПУ, БЮТ, Народним Рухом, Свободою, Партією регіонів і БПП т.п. Громадянському Суспільству є над чим подумати і визначити, як захистити захисника, тому що, нажаль, жоден з політиків цього робити не хоче!», - резюмував Козій.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військова прокуратура спільно з СБУ затримали колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману. За словами прокурорів, Замана, діючи в змові з екс-президентом України, нині заочно засудженим Віктором Януковичем, вчинив державну зраду. Екс-начальнику Генерального штабу (2012-2014) закидають протизаконне скорочення чисельності Збройних сил, розформування військових частин, послаблення угруповань українських військ у Криму і неприведення їх до бойової готовності, що завадило Україні відбити агресію Росії.