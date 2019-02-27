  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Силовики відпустили затриманих в Одесі активістів

    • Розсилка
    Під час затримання одному з активістів порвали одяг <div></div> - Силовики відпустили затриманих в Одесі активістів
    Під час затримання одному з активістів порвали одяг
    Фото: Сергій Стерненко, Facebook

    Поліцейські «побили» активістів та не змогли пояснити причину затримання, заявив соратник затриманих

    Двох активістів, яких затримали напередодні ввечері в Одесі біля Морського вокзалу, вже відпустили.

    Про це повідомив у Facebook екс-очільник «Правого сектору» в Одесі Сергій Стерненко.

    За його словами, поліцейські «побили» активістів та не змогли пояснити причину затримання. Пізніше активістів відпустили. 

    Також Стерненко заявив про наявність побоїв.  Окрім цього, за його словами, поліція забрала особисті речі активістів.

    «Затриманих хлопців відпустили. Нічого не виписували. Причину затримання так і не пояснили. Лишились побої та не лишились особисті речі, які забрала поліція», – написав Стерненко.

    Нагадаємо, у вівторок ввечері в Одесі озброєні військові у публічній зоні Морського вокзалу затримали двох активістів, які брали участь у акції «Хто замовив Катю Гандзюк?».

    Також повідомлялося, що 26 лютого поліція Одеси на в'їзді до міста затримала автобуси з озброєними людьми.

    Нагадаємо, у Херсоні депутати перейменували вулицю Лютеранську на вулицю Катерини Гандзюк. 25 лютого активісти прийшли у міську раду з вимогою не допустити такого перейменування.

    Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк. 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.

    Національна поліція України Одеса акція військові активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ