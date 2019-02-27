Силовики відпустили затриманих в Одесі активістів



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Під час затримання одному з активістів порвали одяг Фото: Сергій Стерненко, Facebook

Поліцейські «побили» активістів та не змогли пояснити причину затримання, заявив соратник затриманих

Двох активістів, яких затримали напередодні ввечері в Одесі біля Морського вокзалу, вже відпустили.

Про це повідомив у Facebook екс-очільник «Правого сектору» в Одесі Сергій Стерненко.

За його словами, поліцейські «побили» активістів та не змогли пояснити причину затримання. Пізніше активістів відпустили.

- за що мене затримали? Що я порушив?

- ну смотрітє, прошло сообщєніє.



Одеський поліцейський навіть не може нормально пояснити чому не відпускають затриманих за плакати Хто замовив Катю Гандзюк?



Просто побили. Вже після акції.

І незаконно не відпускають.

2019 рік в Україні. pic.twitter.com/PBMSs11Ig3 — Сергій Стерненко (@sternenko) 26 февраля 2019 г.

Також Стерненко заявив про наявність побоїв. Окрім цього, за його словами, поліція забрала особисті речі активістів.

Затриманих хлопців відпустили.



Нічого не виписували. Причину затримання так і не пояснили.



Лишились побої та не лишились особисті речі, які забрала поліція.



Чергове підтвердження законності дій актвістів та свавілля поведінки силовиків.



Дякую усім, хто підтримував! pic.twitter.com/tbP9NLCOOr — Сергій Стерненко (@sternenko) 26 февраля 2019 г.

«Затриманих хлопців відпустили. Нічого не виписували. Причину затримання так і не пояснили. Лишились побої та не лишились особисті речі, які забрала поліція», – написав Стерненко.

Нагадаємо, у вівторок ввечері в Одесі озброєні військові у публічній зоні Морського вокзалу затримали двох активістів, які брали участь у акції «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Також повідомлялося, що 26 лютого поліція Одеси на в'їзді до міста затримала автобуси з озброєними людьми.

Нагадаємо, у Херсоні депутати перейменували вулицю Лютеранську на вулицю Катерини Гандзюк. 25 лютого активісти прийшли у міську раду з вимогою не допустити такого перейменування.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк. 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.